Экспедиция Северного флота проведет научные эксперименты на Новой Земле

Экспедиция Северного флота, в которой примут участие ученые Русского географического общества (РГО) и Российской академии наук (РАН), проведет научные эксперименты на Новой Земле. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

В планах — проведение экспедиций в Баренцевом и Карском морях. Исторические эксперименты будут проводиться на Новой Земле по маршрутам исследователей Арктики Розмыслова, Литке, Пахтусова, Русанова и Самойловича.

В пресс-службе напомнили, что в 2020 году экспедиция ученых провела серию сейсмических, тектонических и зоологических исследований. Мероприятия длились 96 дней, результаты позволяют на новом уровне объяснить многие географические и исторические проблемы, связанные с динамикой поверхности Земли.

В октябре Северный флот и РГО завершили экспедицию по изучению островных архипелагов Арктики. Исследователи искали следы тех, кто первым начал изучать северные земли, чтобы пополнить их биографию новыми факторами, а также сохранить историю освоения Арктики и напомнить всем имена первых полярников. Они также оценили влияние глобального потепления на процесс таяния льдов.