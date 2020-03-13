В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 пролетели на высоте около 760 метров над американским ледовым лагерем Seadragon, развернутым в море Бофорта в нескольких десятках километров от побережья Аляски. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Инцидент произошел 9 марта. На сопровождение Ту-95 были направлены истребители F-22 Raptor (США) и CF-18 Hornet (Канада). Над морем Бофорта российские самолеты летали около четырех часов. «Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.

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Согласно данным Минобороны России, в полетах над Seadragon были задействованы не Ту-95, а дальние противолодочные самолеты Ту-142.

В марте субмарина Toledo типа Los Angeles Военно-морских сил Соединенных Штатов пробила лед в районе Seadragon и всплыла.

Лагерь разбит 4 марта в рамках учений Ice Exercise (IceX) 2020, проходящих раз в два года, в частности, для оценки оперативной готовности США и стран-союзников действовать в Арктике.

В январе «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, написали, что российские подлодки для запуска стратегических ракет из-подо льда задействуют неуправляемые реактивные снаряды.

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