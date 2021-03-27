Кадры с российскими подлодками в Арктике массово заинтересовали японцев

Кадры учений с участием российских атомных подводных лодок в Арктике, опубликованные ранее Минобороны России, массово заинтересовали зрителей японского телеканала NHK. За пять часов видео с субмаринами, размещенное в Twitter-аккаунте канала, собрало почти 30 тысяч просмотров.

Запись также собрала более 500 репостов, став самой популярной из опубликованных в аккаунте NHK за последние часы.

Ранее сообщалось, что три атомные подводные лодки Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории одновременно всплыли из-подо льда на учениях в Арктике. На предоставленном Минобороны ролике было запечатлено, как подлодки всплывают, пробивая лед. По словам главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, субмарины находились на расстоянии до 300 метров друг от друга.

Также стало известно, что в рамках экспедиции «Умка-21», в которой принимают участие более 600 военнослужащих и гражданского персонала, впервые в истории ВМФ был выполнен полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса.