Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об усилении Северного флота для укрепления обороноспособности страны и защиты ее интересов в Арктике. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шойгу, флот оснащается современной военной техникой, которую можно применять при суровом климате. Активно проводится боевая подготовка, ведутся разные исследования.

«Активно ведется боевая подготовка, проводятся различные исследовательские мероприятия», — сказал он.

Министр добавил, что большое внимание уделяется совершенствованию арктической инфраструктуры.

«Благодаря принятым мерам Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике», — отметил Шойгу.

Он напомнил, что на прошлой неделе завершилась арктическая экспедиция Умка-2021, в рамках которой впервые в истории советского и российского флота из-подо льда одновременно поднялись три атомные подводные лодки.

В марте президент России Владимир Путин поручил военным в Арктике продолжить осваивать и изучать Крайний Север. Российский лидер добавил, что подтвердились высокие боевые возможности российского вооружения и его надежность при использовании в экстремальных условиях.