Россия начала масштабные военные учения в Крыму

В Крыму начались масштабные военные учения Вооруженных сил России. Об этом в четверг, 22 апреля, со ссылкой на Минобороны страны сообщает «Интерфакс».

В ведомстве уточнили, что в активной фазе межвидового учения на полуострове принимают участие более десяти тысяч военнослужащих.

Вдобавок в маневрах задействовано 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения Южного военного округа, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений Воздушно-десантных войск, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

Ранее сообщалось, что глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прилетел в Крым. Министр осмотрел с воздуха районы дислокации соединений и боевой техники, а также проконтролировал готовность морской и сухопутной группировок.

В начале апреля Шойгу объявил о начале проверки боевой готовности российской армии. Войска вышли на полигоны для тактических, тактико-специальных и двусторонних учений на территории всех военных округов и Северного флота, в районах Крайнего Севера, на Курильских островах и Камчатке. Всего в апреле будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы. Проверка затронет все виды и рода войск Вооруженных сил России.