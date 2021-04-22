Российские корабли провели артиллерийские стрельбы в Японском море

Российские корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели совместные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям в Японском море. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ТОФ в четверг, 22 апреля.

Так, в маневрах приняли участие корабельные ударные группы, в которые вошли флагман ТОФ, гвардейский ракетный крейсер «Варяг», модернизированный фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Совершенный» и «Громкий».

Как пояснили в пресс-службе, в заливе Петра Великого суда провели учения по организации противовоздушной обороны отрядов и выполнили артиллерийскую стрельбу по воздушным мишеням, а в районе полигона на острове Желтухина — успешно подавили артиллерийским огнем невидимые береговые цели, скрытые рельефом местности.

Отмечается, что боевые упражнения корабли выполняли в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

20 апреля сообщалось, что более 20 боевых кораблей Черноморского флота России провели массовые военные учения в Черном море. В них, в частности, приняли участие фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочек», а также малые противолодочные корабли и ракетные катера.