Северный флот начал крупные учения в Арктике

В Арктике начались крупные учения Северного флота с участием боевых кораблей, атомных и дизельных подлодок, а также системы ПВО. Об этом объявили в Министерстве обороны, передает РИА Новости.

На первых этапах учения в повышенные степени боевой готовности приведены органы военного управления флота, объединения и соединения, а также отдельные воинские части. Общее руководство учениями оказывает главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

В рамках учений военные перебросят силы на аэродромы оперативного базирования в Арктике и нарастят системы противовоздушной обороны на арктическом направлении. Также будут задействованы корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, специальная техника армии Северного флота.

В Минобороны уточнили, что среди мероприятий предусмотрена проверка подготовленности органов управления Северного флота для планирования и разрешения кризисных ситуаций в регионе, а также для управления межвидовыми группировками в рамках решения данных задач. Учения завершатся оперативной и боевой подготовкой органов военного управления флота в зимнем периоде обучения.