Российские боевые корабли провели массовые учения в Черном море

Более 20 боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) России провели массовые военные учения в Черном море. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на штаб ЧФ.

Как пояснили в штабе, учения были плановыми и прошли в рамках контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения. В них, в частности, приняли участие фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочек», а также малые противолодочные корабли и ракетные катера. Они отработали действия по «отражению средств воздушного нападения условного противника с использованием активных радиоэлектронных помех и условным применением средств противовоздушной обороны».

Кроме того, в маневрах была задействована авиация Южного военного округа (ЮВО). Для этого ранее в Крым были переброшены более 50 самолетов. В ходе учений три эскадрильи штурмовиков отработали условное применение ракетного оружия по силам противника и уход из-под ответного удара со стороны средств противовоздушной обороны кораблей условного противника. При этом полеты, как уточнили в ЧФ, выполнялись в сложных гидрометеорологических условиях и на предельно низких высотах.

Ранее в апреле в Черное море прибыли корабли, артиллерийские и десантные катера Каспийской флотилии. Сообщалось, что их экипажи примут участие в зачетных учениях совместно с Черноморским флотом.