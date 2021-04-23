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В ЕС проследят за отводом российских войск от границ с Украиной

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Фото: пресс-служба Минобороны РФ

В Европейской комиссии пообещали проследить за отводом российских войск от границ с Украиной. Об этом заявил представитель органа в разговоре с Reuters.

«ЕС важно все, что сегодня будет происходить на земле с сегодняшнего дня», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Еврокомиссия призвала Россию пересмотреть решение, согласно которому части акватории Черного моря будут закрыты. Речь идет об участке в районе Крыма.

Орган также в очередной раз выразил приверженность «суверенитету и территориальному единству Украины».

22 апреля министр обороны Сергей Шойгу решил завершить проверку войск Южного и Западного военных округов, приказав отвести их в пункты постоянной дислокации. По его словам, принимавшие участие в учениях военные и техника начнут возвращаться на места с пятницы, 23 апреля.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском Минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что Российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.

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