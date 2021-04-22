Украина открестилась от всеобщей мобилизации

Сообщения о всеобщей мобилизации на Украине являются «очередным примером дезинформации». Так от заявлений официального представителя МИД России Марии Захаровой открестился пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко. Его слова приводит издание LB.ua.

«Высказывания представителей МИД РФ об объявлении "всеобщей мобилизации" в Украине — очередной пример дезинформации. Подписанный 21 апреля президентом Владимиром Зеленским закон призван усовершенствовать процедуру призыва резервистов в особый период. Ключевой элемент — речь идет о мерах реагирования на случай наступления критических угроз национальной безопасности», — подчеркнул Николенко.

Закон о резервистах вступает в силу 23 апреля. Он предполагает усовершенствование порядка воинского учета призывников, в том числе и находящихся в резерве. Кроме того, существуют планы провести реформу в военкоматах.

О начале мобилизации на Украине заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Трансляция велась на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

Ранее МИД объяснил причину обострения конфликта в Донбассе. Причиной тому стало желание Киева добиться вступления в Североатлантический альянс, заявила представитель ведомства Мария Захарова.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.