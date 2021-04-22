Россия обвинила Украину в использовании в Донбассе запрещенного оружия

Украина использует в Донбассе оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в ходе регулярного брифинга, трансляция велась на странице ведомства в Facebook.

По ее словам, украинские военные продолжают обстрелы мирных населенных пунктов и применяют крупнокалиберные минометы и артиллерийские установки. Захарова также обвинила Киев в стягивании в регион войск и выразила обеспокоенность приведением подразделений Службы безопасности Украины (СБУ) в режим повышенной боевой готовности.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. По мнению Москвы, российские войска находятся там, где это целесообразно.