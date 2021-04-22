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МИД объяснил причину обострения конфликта в Донбассе

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Причиной последнего обострения конфликта в Донбассе стало желание Киева добиться вступления в Североатлантический альянс. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, его трансляция велась на YouTube-странице ведомства.

По ее словам, последняя активизация усилий Киева связана с приближающимся саммитом НАТО, поскольку Украина в ходе мероприятия хочет получить план действий по членству в альянсе. «Политические деятели, дипломаты практически в ультимативном порядке требуют согласиться на предоставление такого плана, — отметила Захарова. — Под [его] получение (...) подстроено нынешнее обострение напряженности на линии соприкосновения в Донбассе».

До этого представитель российского МИД также заявила, что Украина использует в Донбассе оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. По мнению Москвы, российские войска находятся там, где это целесообразно.

Предыстория: Россия обвинила Украину в использовании в Донбассе запрещенного оружия
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