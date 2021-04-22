Порошенко потребовал новых санкций из-за выдачи российских паспортов в Донбассе

Бывший президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко потребовал ввести новые санкции против России из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке, сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, в последние два года жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принудительно «всовывали паспорта с двуглавой курицей», несмотря на протесты Киева. Политик заявил, что аналогичным образом Россия оправдывала «агрессию» против Грузии в 2008 году и заявил, что этот процесс требует немедленной реакции президента Владимира Зеленского.

«У вас есть конституционное право подписать санкции, синхронизировав их с санкциями США. Трудно объяснить миру, почему США, наши партнеры по коалиции санкции против россиян принимают, а единственная страна, которая их не принимает, это Украина», — сказал Порошенко.

Ранее вице-премьер Украины и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников оценил число жителей Донбасса, получивших российские паспорта в 400 тысяч. По российским данным, к середине февраля 2021 года, их количество превышало 639 тысяч.

Указ об упрощенной выдаче жителям Донбасса российских паспортов подписал президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года. Он заверил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей.