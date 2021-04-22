Украина оценила число получивших российские паспорта в Донбассе

Вице-премьер Украины и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников оценил число жителей Донбасса, получивших российские паспорта с начала территориального конфликта, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, несмотря на постоянно меняющиеся сведения, число таких лиц оценивается Киевом как минимум в 400 тысяч. При этом министр выразил уверенность, что данная категория граждан находится на бесправном положении в России.

«Если он (житель Донбасса — прим. «Ленты.ру») завтра с этим паспортом приедет в Россию, его выгонят. Кроме верхушки боевиков», — сказал Резников.

18 февраля начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков заявил, что число жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), получивших российские паспорта, превысило 639 тысяч. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что очередь из желающих получить российское гражданство в республике растянулась не на один год. Он назвал такую ситуацию неправильной и пообещал принять меры по ускорению процедуры.

Указ об упрощенной выдаче жителям Донбасса российских паспортов подписал президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года. Он заверил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей.