Отвод российских войск от границ Украины назвали заслугой Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал отвод части российских войск от границ республики личной заслугой главы государства Владимира Зеленского. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

По его словам, заслуга президента заключается в «беспрецедентной работе» при сотрудничестве с международными партнерами. «Мы все увидели, какую беспрецедентную поддержку имеет сегодня Украина», — сказал Ермак.

Он добавил, что этот факт является более красноречивым, чем безосновательная критика некоторых политиков, так как глава государства работает «ради страны, а не пиара». «Эта критика очень похожа на вражескую пропаганду, ведь она кардинально искажает реальность», — заявил чиновник.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу решил завершить проверку войск Южного и Западного военных округов, приказав отвести их в пункты постоянной дислокации. По его словам, принимавшие участие в учениях военные и техника начнут возвращаться на места с пятницы, 23 апреля.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что Российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.