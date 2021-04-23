ВСУ обстреляли Горловку из крупнокалиберной артиллерии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из крупнокалиберных артиллерийских установок Горловку, находящуюся под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал российского военного журналиста Семена Пегова WarGonzo со ссылкой на источники с передовой.

По данным канала, артиллерийский огонь по городу был открыт ранним утром и продолжается к настоящему времени. Калибр орудий составляет 152 миллиметра. Обстрел также поддерживают украинские минометы. Данных о погибших и пострадавших к настоящему времени не поступало.

Накануне, 22 апреля, стало известно, что ВСУ обстреляли окраины Донецка из 60-миллиметровых минометов, состоящих на вооружении армий стран НАТО. Ранее Украины отрицала их применение. В результате атаки осколками снарядов был ранен в голову мирный житель и его собака. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что Российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.