Украина обстреляла территорию ЛНР из крупнокалиберных минометов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из крупнокалиберных минометов расположенное на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) село Логвиново. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным ополчения, обстрел вели военнослужащие 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Они использовали запрещенные Минскими соглашениями 120-миллиметровые минометы. Всего с начала текущих суток представители Луганска зафиксировали как минимум двукратное нарушение режима тишины украинскими военными. Данные о жертвах и пострадавших в результате атаки пока не поступали.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что военизированные формирования не остановятся на существующих границах, если Украина пойдет в наступление: «Мы сделаем все возможное, чтобы большая война не началась, но если Украина сделает этот шаг, где мы остановимся — никто сейчас не скажет».

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что Российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.