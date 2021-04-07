Глава ДНР заявил о блокировке Украиной работы по Минским соглашениям

Украина заблокировала всю работу по Минским соглашениям, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас это (Минские соглашения — прим. «Ленты.ру») превратилось в некую вакханалию», — добавил Пушилин на пресс-конференции.

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Должны быть нормальные, человеческие отношения» Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме

Ранее 7 апреля глава ДНР рассказал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается неспокойной и постепенно ухудшается. По его словам, частота обстрелов с начала года увеличилась почти вдвое по сравнению с последним кварталом 2020-го.

В конце марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил президента Украины Владимира Зеленского в отсутствии прогресса по Минским соглашениям. Он также назвал опасным тот факт, что Киев считает эти договоренности мертвыми и требует новых документов.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Как Украина, так и непризнанные республики заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии разграничения.

Позже Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в регионе. В Vинобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Украину «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.