Украина обстреляла Донецк из американских минометов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по западным окраинам Донецка из 60-миллиметровых минометов, состоящих на вооружении армий стран НАТО, в том числе США. Видеозапись последствий обстрела опубликована в YouTube-канале проекта WarGonzo.

На представленных кадрах видны детали уже разорвавшегося снаряда. Журналисты проекта утверждают, что мины такого калибра официально не состоят на вооружении украинской армии, но применяются американскими военными. «Обстрел велся со стороны Марьинки с позиций 28-й бригады [ВСУ], которая уже зарекомендовала себя с худшей стороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела ранение получил мирный житель и его собака. Мужчина находится в больнице с ранением головы. Комментариев украинской стороны по факту применения такого типа вооружений пока не поступало.

Ранее стало известно, что в результате обстрела ВСУ позиций самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 21 апреля погибли двое военнослужащих Народной милиции. В частности, под огонь попали окрестности Горловки, Донецка и села Ленинское.