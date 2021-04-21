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Двое военнослужащих ДНР погибли под украинским обстрелом

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Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Двое военнослужащих самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

Он не указал место гибели ополченцев, а также не привел каких-либо подробностей инцидента, однако, по данным представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), за прошедшие сутки украинская армия четыре раза нарушила режим прекращения огня в регионе. Под огонь попали окрестности Горловки, Донецка и села Ленинское. «Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», — сказал Басурин.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили к линии разграничения в Донбассе восемь тактических ракетных комплексов «Точка-У». Техника была замечена в районе вблизи городов Рубежное и Лисичанск. Комплексы прибыли из Черниговской области вместе с грузом боекомплекта и машинами обеспечения.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.

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