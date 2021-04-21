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В рядах ополчения Донбасса нашли пятерых чехов

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Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Полиция Чехии заподозрила пятерых граждан республики в террористической деятельности: они якобы участвовали в боевых действиях в Донбассе. Об этом пишет местное издание Denik N со ссылкой на заявление прокуратуры.

Как минимум пять человек задержаны в ночь на 21 апреля — возможно, подозреваемых больше. Предполагают, что они воевали на востоке Украины в рядах ополчения Донецкой и Луганской народных республик. Киев и Москва пока не прокомментировали эту информацию.

Надзирающий прокурор Генеральной прокуратуры Чехии Мартин Уайт заявил, что, хотя чехов якобы нашли в рядах ополченцев, никому еще не предъявлено обвинение. Операция по задержанию проходила по всей стране, детали дела не разглашаются.

На прошлой неделе между Чехией и Россией произошел очередной дипломатический скандал. Прага обвинила Москву в причастности к взрыву во Врбетице в 2014 году и объявила в розыск двух граждан РФ: Александра Петрова и Руслана Боширова. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов, в ответ Москва выслала 20 чешских дипломатов.

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