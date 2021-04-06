Украина сообщила о гибели еще двух своих военнослужащих в Донбассе

Двое украинских военнослужащих погибли 6 апреля в районе линии разграничения в Донбассе из-за действий подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на представителей оперативно-тактической группировки «Восток».

По данным военных, смерть первого военнослужащего наступила из-за ранения, полученного под минометным обстрелом. «Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, во время эвакуации он умер», — сообщили в группировке. Второй боец погиб из-за подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве.

Отмечается, что в местах происшествия работают военная полиция и руководящий состав подразделений, где служили погибшие. Командование пытается выяснить все обстоятельства инцидентов. Имена и звания убитых не называются.

Материалы по теме «Украину ждет диктатура» Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс? «Должны быть нормальные, человеческие отношения» Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме

Ранее власти ДНР назвали вероятные сроки начала наступления украинской армии в Донбассе. Они отметили, что сейчас ополчение ежедневно фиксирует подвоз к линии разграничения военной техники и личного состава, что свидетельствует о подготовке к операции. Тем не менее в Донецке не ожидают активизации боев до окончания весенней распутицы.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в регионе. В Минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР.

В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным». Москва выразила готовность защитить жителей Донбасса от вооруженной агрессии, а также резюмировала неспособность Киева «как-то успокоиться» и «отойти от воинствующей тематики» в отношении региона.