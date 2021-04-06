Названы вероятные сроки начала украинского наступления в Донбассе

Замглавы министерства информации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов назвал третью декаду апреля вероятным сроком начала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас ополчение ежедневно фиксирует подвоз к линии разграничения военной техники и личного состава, что свидетельствует о подготовке к наступательной операции. «Нужно понимать, что противник уже готов. Они провели все необходимые подготовительные мероприятия, чтобы начать боевые действия», — сказал Безсонов.

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Он отметил, что успех украинской операции будет, в частности, зависеть от погодных условий, а потому командование в Киеве дожидается окончания весенней распутицы. «Земля влажная, для эффективных наступательных действий армия должна иметь возможность быстро маневрировать, быстро перемещаться. Поэтому земля должна просохнуть», — добавил чиновник.

Безсонов подчеркнул, что военные эксперты и аналитики ДНР ожидают активизации боев в регионе уже к 20 апреля, а потому власти республики сейчас активно укрепляют позиции и разрабатывают тактику борьбы с украинскими беспилотниками. «Конечно, есть чем ответить. Готовы к тому, что противник будет применять все имеющееся вооружение», — заключил он.

Ранее Главное управление разведки министерства обороны Украины обвинило Россию в стягивании войск к границе для помощи самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР). В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным».

При этом Москва выразила готовность защитить жителей Донбасса от вооруженной агрессии, а также резюмировала неспособность Киева «как-то успокоиться» и «отойти от воинствующей тематики» в отношении региона.