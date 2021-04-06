Кремль назвал безопасность россиян в Донбассе личным приоритетом Путина

Безопасность и судьбы россиян, в том числе в Донбассе, являются личным приоритетом президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 6 апреля.

«Однозначно безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом российского государства и президента Путина лично», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов кремлевского пула о том, какие действия предпримет Москва для защиты своих граждан в случае эскалации ситуации в Донбассе.

Представитель Кремля пояснил, что сейчас говорить о конкретных действиях неуместно. По его словам, любые его высказывания могут быть использованы для увеличения напряженности на юго-востоке Украины, а ему бы этого не хотелось.

Он добавил, что Кремль пока не наблюдает у Киева намерений взять под контроль подразделения Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения. Накануне Песков сообщил о малоконтролируемых перестрелках в Донбассе.