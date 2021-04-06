Украинская разведка обвинила Россию в стягивании войск к границе

Главное управление разведки министерства обороны Украины обвинило Россию в стягивании войск к границе для помощи не подконтрольным Киеву территориям Донбасса. Об этом сообщает «24 канал».

С начала апреля происходит доукомплектование боевых подразделений Южного военного округа Вооруженных сил России, утверждают в Киеве. Для этого в командировку на неопределенный срок якобы отправляют военнослужащих из состава Западного, Центрального и Восточного округов.

«Так они увеличивают постоянный резерв для возможности быстрого доукомплектования первого и второго армейских корпусов кадровыми российскими военными», — заявили в украинском минобороны.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО — единственный путь к окончанию войны в Донбассе. В разговоре с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом он сообщил, что в последние недели Киев наблюдает опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны «российских оккупационных войск».

В Кремле заявили, что пока не видят со стороны Украины намерений взять под контроль свои войска на линии соприкосновения в Донбассе.