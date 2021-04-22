Жителя ДНР ранило в голову

Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) был ранен в голову во время обстрела западных окраин Донецка. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Мужчина из поселка Трудовские получил тяжелое ранение в голову во время обстрела со стороны украинских войск с применением станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов, сказано в сообщении.

На опубликованном видео показано, как пострадавшего с перебинтованной головой везут на носилках в больницу. Он говорит, что чувствует себя нормально.

В последние недели ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

21 апреля власти ДНР заявили, что двое военнослужащих самопровозглашенной республики погибли под обстрелом Вооруженных сил Украины. Под огонь попали окрестности Горловки, Донецка и села Ленинское.