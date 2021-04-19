ДНР обвинила Украину в обстреле пригорода Донецка

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили армию Украины в обстрелах вечером в понедельник, 19 апреля. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

Украинские войска обстреляли из минометов село Яковлевка в пригороде Донецка, утверждает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Огонь велся со стороны Авдеевки. Выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров.

Штаб операции Объединенных сил Украины со своей стороны заявил, что с начала суток силы ДНР трижды нарушили режим прекращения огня, используя минометы, противотанковые ракетные комплексы и зенитные установки. Потерь со стороны Киева нет, сообщает «Интерфакс — Украина».

Ранее представитель ДНР в СЦКК заявил, что Вооруженные силы Украины утром 19 апреля обстреляли Донецк и Горловку из запрещенных к применению в регионе крупнокалиберных минометов.