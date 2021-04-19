Украина обстреляла Донецк и Горловку из крупнокалиберных минометов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в понедельник, 19 апреля, обстреляли Донецк и Горловку из запрещенных к применению в регионе крупнокалиберных минометов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня в Донбассе.

По его словам, снаряды приземлились в районе шахты имени Гагарина (Горловка) и поселке Александровка (окраины Донецка). «Всего с 5:20 до 6:20 по мск было выпущено 27 мин калибром 120 миллиметров», — сообщил представитель республики. Данных о гибели военнослужащих Народной милиции ДНР или мирных жителей в результате обстрела пока не поступало.

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17 апреля представитель Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина никогда не пойдет на компромисс с Россией, пока она не объявит о «прекращении оккупации» территорий на юго-востоке страны. Он добавил, что перед этим Москва должна взять на себя обязательство возродить Донбасс за свой счет.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин в интервью «Ленте.ру» также отверг возможность примирения с действующими властями Украины и добавил, что Донбасс никогда не поддержит киевское руководство. «Оно в прямом смысле слова нас убивало и продолжает убивать», — сказал он.

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Переговоры в рамках ТКГ по Донбассу зашли в тупик.