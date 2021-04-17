Украина выдвинула России ультиматум по Донбассу

Украина пойдет на компромисс с Россией лишь при условии, что Москва объявит о прекращении «оккупации» украинских территорий. Об этом заявил глава киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, выдвинув тем самым ультиматум РФ, сообщает РИА Новости в субботу, 17 апреля.

Он подчеркнул, что до выполнения Россией этого условия Украина не пойдет ни на какой компромисс.

Экс-президент Украины также потребовал, чтобы российское руководство «возродило Донбасс».

Накануне украинский президент Владимир Зеленский предрек Крыму и неподконтрольной Киеву территории Донбасса судьбу хуже Чернобыля. По его мнению, Крым и Донбасс не будут счастливы без Украины.

Ситуация в Донбассе находится в стадии обострения последние несколько недель. Киев обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе. Кремль, в свою очередь, заявляет об участившихся провокациях со стороны украинских силовиков и называют обстановку в регионе пугающей. Российская сторона также неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.