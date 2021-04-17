В Госдуме назвали гадостью и пакостью слова Зеленского о Крыме и Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает пакости и гадости в отношении Крыма. Так назвал слова украинского лидера о полуострове и Донбассе депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Ничего сделать не может, так решил теперь избрать подлый метод запугивания. Не дождется. Крым сегодня — один из самых процветающих и привлекательных регионов, о чем говорят, в том числе представители международного сообщества», — ответил Шеремет на сравнение Крыма с Чернобылем.

Заявление Зеленского ранее прокомментировала также глава общины полуострова Анастасия Гридчина. По ее словам, из-за действий президента Украины жители его страны сбегают в Россию и Европу в поисках лучшей жизни.

Зеленский в интервью газете Le Figaro предрек Крыму и неподконтрольной Киеву территории Донбасса судьбу хуже Чернобыля. По его словам, Крым и Донбасс не будут счастливы без Украины. Он привел в пример Абхазию и Приднестровье, где нет «научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга». Люди уезжают оттуда, потому что там нет счастья, уверен украинский лидер.