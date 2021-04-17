В Крыму ответили сравнившему полуостров с Чернобылем Зеленскому

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит посмотреть, во что он превратил свою страну, а не сравнивать Крым и Донбасс с Чернобылем. Об этом заявила глава общины полуострова Анастасия Гридчина, передает РИА Новости.

«Пока Зеленский пытается рассуждать и отрабатывать деньги западных кураторов о так называемых мертвых зонах, Украина уже стала мертвой зоной. Хуже жизни, чем сейчас на Украине, сложно себе представить», — сказала она.

По словам Гридчиной, из-за действий Зеленского украинцы сбегают в Россию и Европу в поисках лучшей жизни. «Неужели эти факторы не повод для беспокойства украинского правительства», — добавила она.

Ранее Зеленский в интервью газете Le Figaro предрек Крыму и неподконтрольной Киеву территории Донбасса судьбу хуже Чернобыля. По его словам, Крым и Донбасс не будут счастливы без Украины. Он привел в пример Абхазию и Приднестровье, где нет «научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга». Люди уезжают оттуда, потому что там нет счастья, уверен украинский лидер.

«Следовательно, это будет "мертвая" территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто "мертвые" регионы, к сожалению», — описал Зеленский будущее Крыма и Донбасса.