Главком ВСУ призвал не сеять панику и не создавать вооруженные формирования

Органы государственной власти и местного самоуправления на Украине призвали не сеять панические настроения в обществе на фоне перемещений российских войск возле украинской границы. С таким заявлением обратился на своей странице в Facebook главнокомандующий Вооруженных сил страны (ВСУ) генерал-полковник Руслан Хомчак.

Он также заметил, что не стоит создавать вооруженные формирования, так как подобные действия Россия может использовать в своих целях. Перемещение российских войск вдоль границ Украины Хомчак назвал попыткой «в очередной раз испытать» Киев на прочность.

Главком ВСУ заметил, что они рассматривают все возможные варианты развития ситуации в Донбассе и пути реагирования.

Ранее командующий Операцией объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что страна в состоянии справиться своими силами в случае обострения конфликта в Донбассе. Он также сообщил, что ВСУ всегда готовятся и отрабатывают различные планы.