На Украине заявили о неготовности страны к войне

Внештатный советник министра обороны Украины Андрея Тарана Юрий Бутусов заявил о неготовности страны к войне. Он рассказал об этом в эфире «Апостроф TV», передает RT.

«Нужно честно назвать вещи своими именами: к обострению страна не готова», — сказал Бутусов в интервью телеканалу. Эксперт отметил, что Киев не уделяет достаточного внимания закупкам техники, а также военным и прочим реформам.

По словам советника министра обороны Украины, армия в данный момент нуждается в боеприпасах, внедорожниках, тепловизорах и приборах ночного видения. Бутусов подчеркнул, что после семи лет вооруженного конфликта в Донбассе, а также подрывов нескольких складов, объем амуниции в стране значительно сократился.