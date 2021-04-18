Львовский журналист рассказал о нежелающих воевать украинцах

Молодые украинцы предпочтут уехать из страны вместо вступления в вооруженные силы в случае конфликта. Об этом пишет журналист львовского издания Zaxid.net Станислав Безушко.

По его словам, «реальное состояние готовности большинства украинцев к сопротивлению заключается во фразе "Надо валить из этой страны". Кто-то все-таки поедет защищать, но таких будет значительно меньше», — указал он.

Безушко отметил, что несколько недель назад сторонники легализации огнестрельного оружия заявляли о своих планах защищать Украину в случае «российского вторжения», но очередей из желающих у комиссариатов не наблюдается.

8 апреля первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук пообещал лично убивать из личного оружия людей с российскими флагами в случае возобновления военного конфликта на юго-востоке страны. «Оружие почищено и подготовлено. (…) Хотя я плохо вижу, но стреляю хорошо. Буду до последнего — пока руки [могут] оружие держать и пока видеть врага буду», — заявил также политик.

Позднее он признался, что немного преувеличил. При этом добавил, что о своих словах не жалеет, и «так думают, возможно, миллионы».