Кравчук собрался стрелять по «спрыгивающим возле его дома с российскими флагами»

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что будет стрелять из личного оружия по «спрыгивающим возле его дома с российскими флагами». Так он ответил на вопрос журналиста Дмитрия Гордона в эфире телеканала «Украина 24». Видеозапись доступна на YouTube-канале издания.

Гордон спросил у собеседника, соберется ли тот стрелять, если «кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». Бывший украинский лидер ответил положительно. Он также предостерег своих врагов от попадания к нему в дом.

Ранее сообщалось, что Кравчук пообещал лично убивать «врагов Украины» в случае возобновления военного конфликта на юго-востоке страны. «Оружие почищено и подготовлено. (…) Хотя я плохо вижу, но стреляю хорошо. Буду до последнего — пока руки (могут) оружие держать и пока видеть врага буду», — заявил политик.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения. Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе.