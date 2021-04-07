Началось срочное заседание переговорной группы по Донбассу

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе начала срочное заседание в связи с обострением ситуации на линии разграничения. Об этом сообщил советник украинской делегации Алексей Арестович, передает УНИАН.

Подробности переговоров не сообщаются.

Ранее глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук призвал провести экстренное заседание в режиме видеоконференции по возобновлению режима прекращения огня в Донбассе.

Обстановка в регионе обострилась в последние недели. Киев обвиняет Россию в стягивании войск к границе. Президент Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны в Донбассе — это вступление Украины в НАТО.

В свою очередь, глава Донецкой самопровозглашенной республики Денис Пушилин в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что наступление Вооруженных сил Украины на Донбасс может начаться в любой момент.