Кравчук призвал провести экстренное заседание по Донбассу

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук призвал провести экстренное заседание в режиме видеоконференции по возобновлению режима прекращения огня в Донбассе. Об этом говорится в заявлении, размещенном на странице делегации в Facebook.

«Глава украинской делегации Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ [с просьбой] поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы для обсуждения вопросов относительно немедленного принятия решительных мер по возобновлению режима прекращения огня», — уточняется в сообщении.

В тексте уточняется, что после заседания контактной группы в Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, еще четыре получили ранения, также был ранен один мирный житель.

Ранее Кравчук захотел перенести переговоры по Донбассу из Белоруссии в другую страну. По его словам, переговоры могут быть перенесены из Минска в ряд государств, при этом среди стран «бывшего социалистического лагеря» Кравчук назвал Польшу. Он также предположил, что Россия не согласится на перенос площадки для переговоров, так как «проблематично» вывезти представителей ДНР и ЛНР в другую страну.

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).