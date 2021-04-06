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Кравчук захотел перенести переговоры по Донбассу в другую страну

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Леонид Кравчук
Леонид Кравчук
Фото: Евгений Котенко / РИА Новости

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук захотел перенести переговоры по Донбассу из Белоруссии в другую страну. Он заявил об этом в эфире телеканала «Украина 24», его цитирует РИА Новости.

По его словам, переговоры могут быть перенесены из Минска в ряд государств, при этом среди стран «бывшего социалистического лагеря» Кравчук назвал Польшу.

«Потому что тут не будет вопросов — мы с Польшей не всегда были друзьями… Поэтому никто не скажет, что Польша — верный вечный друг Украины. Это было бы нормально. Если вне социалистического лагеря, то таких стран очень много. Это должна быть нейтральная страна, демократическая, ни в коем случае это не может быть Белоруссия, поскольку она устами Лукашенко говорит очень некрасивые и даже неприличные вещи по отношению к Украине, она под каблуком России», — заявил Кравчук.

Он также предположил, что Россия не согласится на перенос площадки для переговоров, так как «проблематично» вывезти представителей ДНР и ЛНР в другую страну. Он добавил, что в Минск не поедет и «это уже решено».

Ранее США обвинили Россию в подрыве процесса деэскалации ситуации в Донбассе.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.

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