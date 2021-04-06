Украина захотела вернуть сотни заключенных из Донбасса

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова захотела добиться от самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) возвращения на подконтрольную Киеву территорию 450 украинских заключенных, сообщает РИА Новости.

По ее словам, в настоящее время переговорный процесс на эту тему приостановился из-за обострения ситуации в регионе. При этом она не исключила возобновления диалога в мае-июне. «Мы в ожидании на переведение наших граждан на территорию, подконтрольную Киеву», — сказала Денисова.

Омбудсмен отметила, что среди сотен заключенных в ДНР и ЛНР наказание в виде пожизненного лишения свободы отбывает 71 человек. Она добавила, что, помимо указанных лиц, еще 280 граждан Украины, в том числе 44 военнослужащих, удерживаются на территории республик незаконно.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова обвинила Украину в саботаже переговоров по обмену пленными и нежелании переходить к следующему этапу соответствующих договоренностей.

Последний крупный обмен удерживаемыми лицами в Донбассе произошел в декабре 2019 года: Киев получил 76 человек, Донецк и Луганск — 123. В сентябре того же года Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». Тогда в Киев вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Москве передали журналиста Кирилла Вышинского и «ценного свидетеля» по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимира Цемаха.