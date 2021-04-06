Зеленский назвал число погибших с начала перемирия в Донбассе украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский назвал число украинских военных, которые погибли в Донбассе с момента заключения бессрочного перемирия от 27 июля 2020 года. Свое сообщение глава государства разместил на странице в Twitter.

По его словам, с начала действия в регионе «режима тишины» Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми 28 солдат и офицеров, из них 24 — с начала текущего года, а восемь — за последние две недели. «Каждый день войны стоит нам жизней смелых, патриотичных людей, которые должны строить будущее Украины», — написал президент.

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Ранее Зеленский назвал вступление республики в НАТО единственным способом Киева прекратить войну в Донбассе. Он призвал страны Североатлантического альянса нарастить присутствие своих Вооруженных сил в Черноморском регионе, пояснив, что это станет «мощным фактором» для сдерживания России.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Как Украина, так и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) заявили об активизации обстрелов, разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии разграничения.

Позже Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в регионе. В Минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Украину «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.