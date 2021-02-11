Киев отказался от новых форматов обмена пленными в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев откажется от любых предложений по обмену пленными, кроме как в формате «всех на всех», сообщает РИА Новости.

По его словам, предыдущие обмены проходили по заранее принятым договоренностям, а всех людей из списков проверяли украинские спецслужбы. «Мы договорились в декабре об обмене "всех на всех", других форматов обмена мы не знаем, других форматов обмена мы не признаем», — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что будет рассматривать любые новые предложения на этот счет как провокации. Он также напомнил, что Киев уже передал свою часть списков посредникам в переговорах.

Последний крупный обмен произошел в декабре 2019 года: Киев получил 76 человек, Донецк и Луганск — 123. В сентябре того же года Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». Тогда в Киев вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Москве передали журналиста Кирилла Вышинского и «ценного свидетеля» по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимира Цемаха.