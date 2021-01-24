В Раде объяснили желание ДНР и ЛНР передать пленных Медведчуку

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) хотели передать Киеву четырех удерживаемых лиц через лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, поскольку официальные украинские власти саботируют обмен пленными. Так подобное желание республик Донбасса объяснил депутат Верховной Рады Украины, однопартиец Медведчука Ренат Кузьмин.

«К Медведчуку обратились, потому что украинская власть не хочет, не собирается заниматься обменом удерживаемых лиц. На протяжении длительного времени обмены не проводятся», — пояснил Кузьмин.

По его словам, офис президента Украины давно не занимается подобными вопросами, несмотря на имеющиеся Минские соглашения, пытаясь при этом переложить вину на вторую сторону.

С инициативой в одностороннем порядке передать Киеву удерживаемых лиц при посредничестве Медведчука ранее выступили полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова и Владислав Дейнего. В ответ глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что «возвращения граждан — это вопрос не Медведчука, это вопрос Украины». В итоге процесс были остановлен.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.