Донбасс передаст Украине четырех человек

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) пообещали передать Украине четверых удерживаемых лиц, передает РИА Новости.

«Четыре человека должны быть переданы, по два из ЛНР и ДНР, на переходе "Майорск", когда для этого будут созданы все условия», — заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.

По его словам, организацией необходимых условий для обмена занимается лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Ранее представители самопровозглашенных республик заявили, что в одностороннем порядке передадут Киеву группу граждан Украины, удерживаемых в местах лишения свободы.

Между тем Государственная авиационная служба Украины получила распоряжение не выпускать Медведчука в Россию.