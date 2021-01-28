Кравчук обвинил республики Донбасса в торговле людьми вместо обмена пленными

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук обвинил власти самопровозглашенных республик Донбасса в том, что они вместо обмена пленными занимаются торговлей людьми. Об этом сообщает УНИАН.

По словам Кравчука, представители ДНР и ЛНР с сентября не передают свои списки на взаимный обмен удерживаемыми лицами, хотя Украина просит об этом на каждом заседании.

«В конце концов перевели это в игру, которая выглядит очень мрачно, потому что начинают торговать живыми людьми», — сказал Кравчук, комментируя планы республик Донбасса передать удерживаемых лиц через лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Последний крупный обмен произошел в декабре 2019 года: Киев получил 76 человек, Донецк и Луганск — 123. В сентябре того же года Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». Тогда в Киев вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Москве передали журналиста Кирилла Вышинского и «ценного свидетеля» по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимира Цемаха.