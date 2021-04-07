Кравчук пообещал лично убивать «врагов Украины»

Первый президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» пообещал лично убивать «врагов Украины» в случае возобновления военного конфликта на юго-востоке страны. Видеозапись выступления политика доступна на YouTube.

По его словам, сейчас невозможно с уверенностью утверждать, что Россия не предпримет попыток начать широкомасштабное наступление в Донбассе, для того чтобы «обеспечить Крым питьевой водой». При этом политик подчеркнул, что при таком сценарии на защиту Украины встанут «все демократические силы» в мире, и в том числе США.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что и сам готов встать на защиту республики, несмотря на возрастные проблемы со зрением. «В прошлом году был на охоте. Со 150 метров, с первого выстрела точно в цель. Никто сначала не поверил», — сказал Кравчук.

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Бывший президент также добавил, что его не интересуют личности тех, кого придется убить в ходе конфликта, так как их «никто не приглашал». «Оружие почищено и подготовлено. (…) Хотя я плохо вижу, но стреляю хорошо. Буду до последнего — пока руки (могут) оружие держать и пока видеть врага буду», — отметил политик.

Ранее Кравчук предложил перенести переговоры по Донбассу из Белоруссии в другую страну, так как она находится «под каблуком России». «Это должна быть нейтральная страна, демократическая, ни в коем случае это не может быть Белоруссия, поскольку она устами (президента Александра) Лукашенко говорит очень некрасивые и даже неприличные вещи по отношению к Украине», — заявил он.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что Российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.