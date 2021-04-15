Кравчук объяснил свои слова о готовности стрелять по людям с российскими флагами

Первый президент Украины Леонид Кравчук, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе объяснил свои слова о готовности стрелять из личного оружия по людям с российскими флагами. Об этом он рассказал телеканалу «Украина 24».

Он заявил, что «немного преувеличил», поскольку у него «возраст уже не стрелковый». Однако он добавил, что не жалеет о сказанном. «Не один я такое сказал, так думают, возможно, миллионы. Я убежден, что каждый украинец в такое тяжелое для Украины время, является одновременно защитником, патриотом, гражданином», — сказал политик.

Кравчук в качестве примера привел Швейцарию, «где в каждой семье есть оружие и оно может быть использовано для защиты своей земли, народа. Враги Украины должны быть выдворены за пределы Украины, чтобы их духом тут не пахло», — завершил он.

Резонансное заявление Кравчук сделал 8 апреля в интервью Дмитрию Гордону. Журналист спросил у собеседника, соберется ли тот стрелять, если «кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». Бывший украинский лидер ответил положительно. Он также предостерег своих врагов от попадания к нему в дом.

Ранее сообщалось, что Кравчук пообещал лично убивать «врагов Украины» в случае возобновления военного конфликта на юго-востоке страны. «Оружие почищено и подготовлено. (…) Хотя я плохо вижу, но стреляю хорошо. Буду до последнего — пока руки (могут) оружие держать и пока видеть врага буду», — заявил политик.