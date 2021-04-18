Киев вышлет старшего дипломата посольства России на Украине

Киев вышлет старшего дипломата посольства России в ответ на высылку Москвой консула республики. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Евгений Енин, сообщает в воскресенье, 18 апреля, «Украина 24».

«Старший дипломат — это один из советников посольства РФ в Киеве. Есть конкретный человек. Его фамилия Черников. Соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра утром», — пояснил он.

Действия Киева стали ответом на решение России выслать украинского консула Александра Сосонюка, задержанного ФСБ в Санкт-Петербурге при получении закрытой информации. Дипломат должен покинуть территорию страны до 22 апреля.

По данным ФСБ, Сосонюка интересовали данные о прописке россиян, регистрационные номера машин, база ФСБ и база уголовных дел. Спецслужбы задержали дипломата в одном из кафе, когда тот получил некое электронное устройство.