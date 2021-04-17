В России назвали местью высылку Киевом старшего дипломата посольства РФ

Высылка Киевом старшего дипломата посольства РФ на Украине является дипломатической местью, а не адекватной зеркальной мерой. Об этом заявил источник РИА Новости в Москве.

Собеседник агентства подчеркнул, что консул Украины в РФ совершил противоправное действие.

Представитель посольства России в Киеве в свою очередь заявил, что дипломатическое ведомство не получало документов о выдворении старшего дипломата посольства.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест из-за задержания украинского консула в Санкт-Петербурге и объявил о высылке старшего дипломата посольства России в Киеве. Он должен покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

Действия Киева стали ответом на решение России выслать украинского консула Александра Сосонюка, задержанного ФСБ в Санкт-Петербурге при получении закрытой информации. Дипломат должен покинуть территорию страны до 22 апреля.

По данным ФСБ, Сосонюка интересовали данные о прописке россиян, регистрационные номера машин, база ФСБ и база уголовных дел. Спецслужбы задержали дипломата в одном из кафе, когда тот получил некое электронное устройство.