Глава ДНР оценил возможность примирения с властями Украины

Донбасс никогда не поддержит нынешнее киевское руководство. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью «Ленте.ру», оценивая возможность примирения с властями Украины.

«Оно (руководство страны — прим. «Ленты.ру») в прямом смысле слова нас убивало и продолжает убивать», — сказал он.

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

По мнению Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский и его окружение сознательно идут на обострение конфликта в Донбассе для отвлечения населения от растущих внутренних проблем, и прекращение войны главе государства невыгодно. Об этом говорят его жесткие действия в отношении оппозиционных партий, которые настаивают на возобновлении мирного процесса, указал глава ДНР. Речь идет об «Оппозиционной платформе — За жизнь», регулярно подвергающейся санкциям, и Партии Шария, которую пытаются закрыть.

«Зеленский запустил репрессии против фактически проукраинских сил только из-за того, что они реально оппозиционные. Что говорить о жителях Донбасса в таком случае», — отметил Пушилин и подчеркнул, что президент Украины за все время нахождения у власти только усугубил ситуацию в регионе.

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу зашли в тупик.

Переговоры в «нормандском формате» также не приносят результатов, поскольку отношения между Россией и Западом ухудшились на фоне обвинений украинской стороны, которые Запад традиционно поддерживает.