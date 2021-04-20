Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Горловку и Донецк из минометов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, подвергнув обстрелам несколько населенных пунктов под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Сообщение об этом появилось в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).

По данным наблюдателей, всего по территории республики было выпущено более 60 снарядов из гранатометов и крупнокалиберных минометов. Это привело к отключению трансформаторных подстанций, а также повреждению хозяйственных построек и окон жилых домов в Донецке, Горловке, Яковлевке, Александровке и Спартаке. Жертв и пострадавших в результате атаки удалось избежать.

Представители Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировали за отчетный период лишь два случая нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ: снаряды упали в городе Золотое и поселке Новошкотовское. Сведения о жертвах или сколь-нибудь серьезных разрушения не поступали.

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В свою очередь, Украина обвинила ополчение в шести эпизодах обстрелов подконтрольной ей территории, в том числе из противотанковых ракетных комплексов, зенитных орудий и крупнокалиберных минометов. «Боевых потерь среди наших защитников за прошедшие сутки нет», — утверждается на странице украинского Штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Ранее представители ДНР инициировали экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу из-за участившихся случаев гибели мирных жителей в регионе, ответственность за смерти которых Киев не признает. Оно состоится во вторник, 20 апреля.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.